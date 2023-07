Avenida Ruy Rodriguez, em Campinas (SP), tem trecho interditado para obras do Terminal BRT Ouro Verde

Bloqueio será feito a partir desta quarta-feira (19) e tem duração prevista de um mês

LUANA COUTINHO

A avenida Ruy Rodriguez, localizada no Jardim Cristina, em Campinas (SP), terá um trecho interditado a partir das 9h desta quarta-feira, 19 de julho de 2023, para retomada das obras do Terminal BRT Ouro Verde.

O bloqueio será feito pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), entre a avenida Armando Frederico Renganeschi e a rua Plácido Soares, no sentido do centro. Neste trecho, os motoristas terão apenas a pista da direita liberada para o tráfego.

A previsão que a interdição dure um mês. Nesta fase, a área em obras será isolada por tapumes.

A Emdec orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas para evitar o local, principalmente no horário de pico da manhã.

A segunda etapa da alteração do trânsito na região começa no próximo dia 24 de julho, a partir das 9h. A avenida Armando Frederico Renganeschi terá o sentido de circulação invertido entre a avenida Ruy Rodriguez até o acesso do Terminal Ouro Verde.

A medida é necessária para que a circulação de ônibus que operam na região não seja prejudicada.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte