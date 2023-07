Sumaré (SP) prorroga contrato de concessão do transporte coletivo com a Ouro Verde, do grupo Belarmino

Documento originalmente assinado em 2008 recebeu aditivo de R$ 22,55 milhões, com extensão de mais 15 anos de prazo

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Sumaré, interior de São Paulo, prorrogou por mais 15 anos o contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo assinado em 2008 com a empresa Ouro Vede, do Grupo Belarmino.

Extrato do termo aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

O documento foi assinado na sexta-feira (14), com valor de R$ 22,55 milhões.

A empresa atua na cidade com o nome fantasia MoV Sumaré, e opera 22 linhas.

A frota, composta por 25 ônibus, possui wi-fi grátis, além de tomadas USB.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes