Serviços de manutenção alteram circulação da Linha 8-Diamante a partir desta segunda (17)

Trabalhos na via ocorrem fora dos horários de maior movimento e acontecem até sexta (21)



WILLIAN MOREIRA



A operação de trens urbanos na Linha 8-Diamante, em São Paulo, conta com alterações durante esta semana, entre segunda-feira, 17 de julho de 2023, e sexta-feira (21).



De acordo com a concessionária ViaMobilidade, manutenções programadas acontecem para a troca de trilhos, dormentes e melhorias no sistema de energia e sinalização.



No período o trecho entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda vai funcionar com maiores intervalos, com tempo médio de 16 minutos entre cada composição nestes dias, das 9h30 às 15h30. Fora destes horários o atendimento ocorre normalmente.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte