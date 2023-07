Salvador (BA) registra 303 casos de vandalismo em ônibus apenas no primeiro semestre de 2023

Levantamento mostra aumento de 35% em relação a 2022, quando houve 224 ocorrências

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Salvador e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) divulgaram um levantamento no qual são informados 303 casos de vandalismos em ônibus na capital baiana apenas no primeiro semestre de 2023.

O número equivale a um aumento de 35% em relação ao ano passado, quando foram registrados 224 casos, o que representa uma média de 1,68 casos por dia.

Os atos de vandalismo acabam muitas vezes fazendo com que os coletivos sejam tirados de circulação para reparos, afetando diretamente o intervalo de viagens e o tempo de espera das linhas.

Entre janeiro e junho deste ano, 256 horas foram necessárias para as manutenções dos ônibus, o equivalente a 11 dias. No ano passado, este período foi de 201 horas, 31% a menos do que em 2023.

Dentre os tipos de vandalismo praticados, está a queima dos veículos, que acabam por consequência não retornando a circulação. Neste ano, dois ônibus foram incendiados até o momento da publicação do levantamento.

Em contraponto, a administração pública segue aumentando a frota de Salvador, com 526 ônibus equipados com ar-condicionado sendo entregues este ano, cada um orçado no valor de R$ 751.300,00.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte