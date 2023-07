Prefeitura de São Paulo é condenada a pagar R$ 20 mil de indenização a passageira de ônibus que se machucou no embarque por causa de buraco na rua

Cabe recurso; Magistrada entendeu que houve falha da municipalidade ao não conservar adequadamente a via pública

ADAMO BAZANI

A juíza Fernanda Pereira de Almeida Martins, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a prefeitura da capital paulista a pagar R$ 20 mil de indenização a uma passageira que se machucou ao embarcar em um ônibus por causa de um buraco na via. A prefeitura ainda terá de pagar mais R$ 3 mil por custas processuais.

Cabe recurso. A decisão é de sexta-feira, 14 de julho de 2023, e foi publicada nesta segunda-feira (17).

O acidente aconteceu em julho de 2020 na região central da cidade.

A passageira alega que foi embarcar em um ônibus da empresa Sambaíba Transportes Urbanos e se desequilibrou por causa do buraco entre a guia e o coletivo.

A mulher torceu o tornozelo, sofreu escoriações e teve de ficar afastada do trabalho, necessitando de auxílio do INSS.

A vítima também processou a SPTrans (São Paulo Transporte) e a Sambaíba.

No caso da SPTrans, a juíza afastou a responsabilidade pelo fato de ser apenas gerenciadora do transporte. Já no caso da Sambaíba, houve um acordo entre a passageira e a empresa, o que resultou na não condenação da empresa de ônibus.

Na decisão, a magistrada destacou que é dever do poder público cuidar da conservação das vias públicas e que todas as provas apresentadas pela passageira, inclusive a imagem, ligam o acidente ao estado da rua.

As imagens acostadas aos autos pela autora às fls. 19/21 mostram claramente o extenso buraco na via pública junto ao meio fio, exatamente no local de parada dos ônibus para embarque e desembarque de passageiros no local dos fatos. Demonstra também afastamento médico do trabalho em razão do acidente e a concessão de auxilio doença pelo INSS. Junta também a comunicação de acidente do trabalho e relatório de seu fisioterapeuta narrando que a autora sofreu entorse do tornozelo ao tentar embarcar no ônibus e cair no buraco na via pública. Ditos documentos, aliados aos depoimentos colhidos em audiência, são suficientes para comprovar o nexo causal entre a queda no buraco em via pública e os danos sofridos pela autora.

Inicialmente, a passageira pediu R$ 35 mil, mas a juíza considerou mais adequado o valor de R$ 20 mil.

O valor da indenização deve compensar a dor sofrida, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem inexpressiva. Desse modo, levando-se em consideração o nível socioeconômico da autora e as circunstâncias em que o evento danoso ocorreu, fixo a quantia de R$ 20.000,00 como valor a ser indenizado, considerando, portanto, excessivo o valor pleiteado na inicial. Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária, desde o arbitramento do valor do dano (Súmula nº 362 do A. STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula nº 54 da A. Corte Superior).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes