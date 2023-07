Linhas intermunicipais da EMTU operam com atrasos e desvios nesta segunda (17), em Guarulhos (SP)

Manifestação de reintegração de posse na Estrada do Elenco afeta serviços

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais de ônibus no estado de São Paulo, informou através de suas redes sociais que alguns itinerários estão sendo desviados em Guarulhos (SP) na manhã desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Segundo a Empresa, a linha 552 – Guarulhos (Parque Santos Dumont) – São Paulo (Metrô Armênia) atende os passageiros com atrasos devido a uma manifestação de reintegração de posse na Estrada do Elenco.

Já as linhas 227 292 341 342 473 501 408 266 266DV1 estão operando com atrasos devido a um caminhão quebrado no viaduto da Avenida Aniello Patrici, que causa congestionamento entre os Kms 222 e 225 da Via Dutra. As linhas 75, 585, 016 e 552 são desviadas durante a interdição da via.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte