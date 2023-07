Euskotren, do serviço de transporte público basco, na Espanha, escolhe tecnologia da GOAL SYSTEMS para otimizar serviços

Objetivo é melhorar a qualidade e as necessidades de mobilidade de seus mais de 35 milhões de usuários

ALEXANDRE PELEGI

A Goal Systems será a responsável pelo fornecimento, personalização, integração e manutenção de um novo sistema de planejamento otimizado de transporte para a Euskotren, o principal operador do serviço de transporte público basco, na Espanha.

A Euskotren – Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos é uma empresa de capitais públicos do governo basco criada em 1982 para operar as linhas ferroviárias de bitola métrica dentro da comunidade autônoma do País Basco.

Com a parceria, espera-se melhorar a qualidade e as necessidades de mobilidade dos mais de 35 milhões de usuários atendidos pela operadora.

O objetivo desse novo projeto é otimizar o planejamento da frota de veículos de transporte (trens, ônibus e bondes) e de pessoal (horários, turnos, férias, etc.) da Euskotren, gerenciando-os de forma multimodal.

Para ambas as empresas, é prioritário realizar essa tarefa por meio da gestão responsável dos recursos, a fim de promover ainda mais a mobilidade urbana e interurbana sustentável.

O Diretor Comercial Global da Goal Systems, José Tomás Fernandes, explica os objetivos do projeto em parceria coma Euskotren:

“Nosso software é baseado em módulos que permitem a execução de todas as tarefas de planejamento, programação, dimensionamento, escala e operação diária, abrangendo todo o fluxo de trabalho de uma empresa de transporte multimodal do nível da Euskotren.

Nossos métodos de trabalho e qualidade de serviço, que estão evoluindo junto com as novas demandas dos passageiros, ajudarão a acelerar o crescimento tecnológico deste importante operador de transporte público basco.”

A Goal Systems contribuirá para a modernização da frota da Euskotren com um serviço que oferece mais qualidade e maior capacidade para atender à crescente demanda de transporte público, sempre cumprindo com os critérios de ecoeficiência.

“Sem dúvida, esta é a aposta vencedora da Euskotren pela inovação, transformação digital e transição ecológica”, complementa Fernández.

A Goal Systems está no mercado há mais de 30 anos e possui centenas de clientes em 25 países, nos 5 continentes.

No Brasil, está sediada na cidade de São Paulo e possui clientes nas principais cidades capitais e regiões metropolitanas do país.

“A empresa detém ampla experiência no desenvolvimento e implantação de sistemas com as mais avançadas técnicas de otimização do transporte público. Tudo isso com o objetivo de obter a maior rentabilidade, competitividade e sustentabilidade de seus clientes”, diz a Goal Systems.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes