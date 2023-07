Chega a 100% a frota de ônibus do sistema EMTU na Grande São Paulo que aceita cartões de crédito e débito por aproximação, diz Autopass

Recurso está ainda em 13 estações de trem e metrô

ADAMO BAZANI

Todos os cerca de 4,4 mil ônibus gerenciados pela EMTU (Empesa Metropolitana de Transportes Urbanos) na Grande São Paulo já aceitam pagamento de passagem com uso de cartões bancários de crédito e débito com tecnologia de aproximação.

A informação é da Autopass, empresa responsável pelo sistema TOP, de bilhetagem, em nota desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Segundo a companhia, os testes começaram em maio deste ano e foram expandindo gradativamente.

A funcionalidade serve tanto para cartões bancários físicos ou digitais em dispositivos como celulares, relógios, carteiras digitais e pulseiras, que usam as bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

Para fazer uso do cartão com a tecnologia de aproximação basta encostá-lo no leitor da catraca igual se faz com as maquininhas de cartão em qualquer estabelecimento comercial.

Os ônibus na Grande São Paulo atendem ao ABC Paulista e às regiões de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu. Os coletivos que circulam em Ibiúna e São Roque, no interior, também aceitam.

O pagamento por aproximação com cartão de crédito ou débito ainda está disponível em 13 estações de trens e metrô: João Dias (Linha 9), Jabaquara (Linha 1), Ipiranga (Linha 10), Consolação (Linha 2), Brás (Linha-11), Belém (Linha-3), Tatuapé (Linha-12), Estação Aeroporto (Linha-13), Trianon (Linha-2), Campo Belo (Linha-5), Osasco (Linha-8) e Granja Julieta (Linha 9).

O objetivo é ampliar a quantidade de estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes