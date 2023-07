Bairro Tarumã, em Manaus (AM), terá nova linha de ônibus em operação a partir desta segunda (17)

Itinerário foi idealizado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023, começam a operar os coletivos na nova linha 009 Marina Tauá – Rio Belo do transporte público no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus (AM); o itinerário foi projetado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

De acordo com o instituto, os veículos da linha inaugurada irão rodar também na Avenida Frederico Baird, atuando como linha coletora até o entorno da Avenida do Turismo.

A linha de ônibus 006 passou por alterações, deixando de atender a Avenida Sócrates Bomfim, no trecho da Marina Tauá.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte