Águia Branca espera mais de mil embarques com destino a Ítaunas (ES), durante Festival Nacional de Forró

Itinerário que sai de Vitória foi inaugurado em 2021

ARTHUR FERRARI

A Viação Águia Branca, patrocinadora do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, espera que aproximadamente 1,4 mil passageiros embarquem em direção a Ítaunas durante o evento, que acontece entre os dias 15 e 22 de julho. Esse volume de passageiros equivale a um aumento de 650% em relação às viagens regulares. No geral, são quase 160% a mais de pessoas circulando nas linhas que vão pra Itaúnas, na comparação com o ano passado. Além de Vitória,

O Fenfit conta com linha exclusiva para a região e ônibus personalizado. O trajeto, que sai de Vitória e vai para Itaúnas, foi inaugurado pela Viação Águia Branca em 2021 e permite que os passageiros cheguem à festa com muito mais conforto e praticidade. Outras cidades que tem linha para Itaúnas são São Matheus, Linhares e Serra.

Para garantir sua passagem, o visitante pode acessar o site, visitar a agência física ou entrar em contato pelo Zap Passagens, sistema de venda assistida via WhatsApp pelo número (27) 4004-1010. Os clientes podem comprar a passagem de retorno com antecedência e ainda garantir descontos especiais.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte