VEJA VÍDEO DO MOMENTO: Ônibus do sistema EMTU e do sistema SPTrans batem em curva na zona Sul de São Paulo

Não houve feridos com gravidade, conduta de ambos os motoristas é apurada

ADAMO BAZANI/LUANA COUTINHO

Colaborou Willian Moreira

Imagens de um circuito de monitoramento mostram o exato momento em que um ônibus metropolitano gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e municipal do sistema SPTrans (São Paulo Transporte) batem em uma curva na zona Sul da capital paulista.

O acidente ocorreu no encontro entre as ruas Feitiço da Lua e Luar do Sertão, por volta de 6h30 do último dia 11 de julho de 2023, mas as imagens só foram divulgadas neste fim de semana.

É possível ver que o ônibus menor, do sistema municipal, entra na via de onde vinha o veículo de linha Intermunicipal.

O veículo do sistema da SPTRANS é do tipo midi (micrão) e o Intermunicipal é convencional, de maior porte.

O ônibus do sistema EMTU, operado pela empresa Miracatiba atinge o municipal da Transwolff no meio.

Ambos tentaram juntos fazer a curva, cada um em sentido diferente.

Ambos veículos ficaram parados na curva

Apesar da batida, não houve feridos com gravidade.

A conduta de ambos os motoristas está sendo apurada.

O Diário do Transporte procurou a EMTU e a SPTrans

Leia na íntegra a resposta da SPTrans:

“A SPTrans informa que a ocorrência envolvendo o ônibus 7 8466, da Transwolff, que operava pela linha 677Y/10 Jd. Guarujá – Term. Água Espraiada, aconteceu na terça-feira (11), por volta das 6h20, na Rua Luar do Sertão, Chácara Santa Maria, Zona Sul. Não há registro de feridos.”

A EMTU não retornou ao Diário do Transporte.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho, para o Diário do Transporte