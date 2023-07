Transporte coletivo de Blumenau tem alterações a partir desta segunda (17)

Mudanças acontecem em 15 linhas nos dias úteis e aos fins de semana

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023, o transporte coletivo municipal de Blumenau (SC) recebe 27 ajustes e sete inclusões de horário nas operações semanais, de segunda a sexta-feira e aos fins de semana.

De acordo com a prefeitura, as alterações acontecem em 15 linhas da frota, atendendo a demanda dos passageiros das troncais 10, 11, 80 e 81 e alimentadoras 109, 120, 122, 300, 302, 311, 403. 504, 606, 704 e 803.

As mudanças, determinadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), visam garantir o atendimento à comunidade conforme a demanda de passageiros aumenta.

Passageiros podem conferir todas as alterações no site da BluMob, no endereço http://www.blumob.com.br e/ou no aplicativo da BluMob.

Confira as mudanças:

Dias úteis (a partir de 17/07)

Linha troncal 10 (via Rua São Paulo)

– Ajuste de horário das 7h22 para 7h17 e de itinerário no sentido Terminal Aterro / Terminal Fonte / Terminal Garcia

– Ajuste de itinerário no horário das 7h22 para Terminal Aterro / Rua São Paulo / Rua Heinrich Hosang / Terminal Proeb / Rua Sete de Setembro / Terminal Fonte / Terminal Garcia

Linha troncal 11 (via Rua Dois de Setembro)

– Ajuste de horário das 6h40 para 6h38 no sentido Terminal Aterro / Rua Dois de Setembro / Terminal Fonte

– Novas viagens às 16h35, 17h15, 17h50, 18h20 e 19h no sentido Terminal Fonte/ Ponte Tamarindo / Rua Dois de Setembro / Terminal Aterro

– Novas viagens às 6h42 e 7h42 no sentido Terminal Aterro / Ponte Tamarindo / Terminal Fonte

Linha troncal 80 (via Pedro Zimmermann)

– Ajuste de horário das 16h35 para 16h37 no sentido Terminal Aterro / Rua Pedro Zimmermann / Terminal Itoupava

– Ajuste de horário das 16h35 para 17h05, das 17h15 para 17h50, das 17h50 para 18h35, das 18h20 para 18h50 e das 19h para 19h35e de itinerário no sentido Terminal Aterro / Rua Pedro Zimmermann / Terminal Itoupava

Linha troncal 81 (via Gustavo Zimmermann)

– Ajustes de itinerário nos horários das 6h10 e 7h10 para Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro

– Ajuste de horário das 8h25 para 8h28 no sentido Terminal Aterro / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Itoupava

– Ajuste de horário das 16h10 para 16h12 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro

Linha 109 (Erich Belz)

– Ajuste de horário das 14h20 para 14h25 no sentido Terminal Itoupava / Rua Rudolfo Walter / Rua Erich Belz / Terminal Aterro

Linha 122 (via Moinho)

– Nova viagem às 11h45 no sentido Terminal Itoupava / Rua Ricardo Georg / Loteamento Jardim Luciana / Rua Ricardo Georg / Terminal Itoupava

Linha 300 (Interbairros I – via Rua Bahia)

– Ajuste de horário das 13h30 para 13h25 no sentido Terminal Fortaleza / Terminal Aterro / Terminal Água Verde / Terminal Velha

Linha 311 (Dona Edith)

– Ajustes de itinerário nos horários das 17h35 e 17h55 para Terminal Velha / Dona Edith / Terminal Velha

Linha 403 (Progresso / Santa Maria)

– Ajustes de itinerário no horário das 19h10 para Terminal Garcia / Progresso / Encano Alto / Progresso / Rua Santa Maria / Terminal Garcia

Linha 504 (Araranguá)

– Ajuste de horário das 18h50 para 18h55 no sentido Terminal Fonte / Rua Araranguá / Terminal Fonte

Linha 606 (Romário Badia)

– Ajuste de horário das 10h30 para 10h33 no sentido Terminal Aterro / Rua Romário Badia / Rua Fritz Koegler / Rua Albert Einstein / Terminal Fortaleza

Linha 704 (Passo Manso)

– Ajuste de horário das 7h55 para 7h50 no sentido Terminal Proeb / Rua Bahia / Rua Johann Hadlich / Loteamento Primavera / Terminal Água Verde

Linha 803 (Itoupava Rega)

– Ajuste de horário das 11h50 para 11h55 no sentido Terminal Itoupava / Vila Itoupava / Itoupava Rega / Vila Itoupava / Max Link / Terminal Itoupava

Dias úteis (a partir de 26/07)

Linha 122 (via Moinho)

– Ajuste de itinerário no horário das 12h10 para Terminal Itoupava / Rua Pedro Zimmermann / Polícia Rodoviária Estadual / Moinho / Rotatória Huvispan / Terminal Aterro

Fins de semana e feriados (a partir de 23/07)

Linha 120 (Jardim Germânico)

– Ajuste de horário das 6h15 para 6h05 no sentido Terminal Aterro / Rua Ari Barroso / Rua Botuverá / Loteamento Jardim Germânico / Trevo da Mafisa / Terminal Aterro

Linha 302 (Ristow)

– Ajuste de horário das 6h35 para 6h30 no sentido Terminal Velha / Ristow / Terminal Velha

