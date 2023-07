Linhas de ônibus no bairro de Tarumã em Manaus (AM) tem mudanças a partir desta segunda-feira (17)

Modificações nos itinerários tem a finalidade de melhor atender à população



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Manaus (AM) coloca em prática a partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023, mudanças nas linhas de ônibus que passam pelo bairro de Tarumã.



Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a linha 006 terá novo trajeto e a 009 será criada, beneficiando quem mora neste bairro.



A linha 006 deixará de atender a avenida Sócrates Bomfim, no trecho da Marina Tauá, e a nova linha 009 (Marina Tauá/Rio Belo) atenderá esse trecho e a avenida Frederico Baird, operando como linha coletora até as proximidades da avenida do Turismo.



Desta forma, com as intervenções nesta linha, o embarque e desembarque em outras linhas que trafegam na localidade será melhorado, contribuindo para melhor fluidez do transporte e da passagem dos ônibus em Tarumã.



Willian Moreira para o Diário do Transporte