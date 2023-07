Região de Ceilândia (DF) ganha nova linha de ônibus a partir desta segunda-feira (17)

Nova rota funcionará de segunda a sexta atendendo a Vila Madureira



WILLIAN MOREIRA



A Secretaria de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) informou que a partir da próxima segunda-feira, 17 de julho de 2023, nova linha de ônibus entra em funcionamento na área de Ceilândia.



Trata-se da linha 361.2 que seguirá o trajeto P Sul /Vila Madureira/Taguatinga Centro/ (Taguatinga Shopping) /Universidade Católica, beneficiando os moradores da Vila Madureira.



Com tarifa de R$ 3,80 está prevista acontecer dez partidas ao longo de cada dia conforme horário estipulado, passando também no centro de Taguatinga



Veja a seguir os horários de partidas dos ônibus neste itinerário:



361.2 – P Sul/Vila Madureira/Taguatinga Centro/ (Taguatinga Shopping) /Católica

Início: 17 de julho

Horários de segunda a sexta: 5h / 5h40 / 6h40 / 9h15 / 11h20 / 12h50 / 16h / 17h / 18h25 / 21h25



Willian Moreira para o Diário do Transporte