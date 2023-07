Projeto de Lei propõe combate ao assédio sexual no transporte público de Goiás

Objetivo é aumentar a segurança e integridade das mulheres no uso dos ônibus



WILLIAN MOREIRA



Assembleia Legislativa de Goiás analisa um novo Projeto de Lei para programa de combate ao assédio sexual contra mulheres nos ônibus do transporte público do estado.



De autoria da deputada Bia de Lima (PT), o objetivo é instituir o programa de prevenção e combate ao assédio, por meio de maior segurança a este público.



Para isso, em parceria com a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), os passageiros devem participar e ser o público alvo, portanto, de campanhas de conscientização sobre essa conduta que se tornou crime em 2018.



Campanhas educativas e informativas devem apontar as causas e formas de combater esse crime contra o público feminino, promovendo uma cultura de respeito e igualdade de gênero, capacitação dos profissionais que atuam nos transportes, sejam motoristas, cobradores ou fiscais.



Estes trabalhadores com o conhecimento da situação, deverão identificar e agir adequadamente em situações de assédio sexual, acolhendo a vítima da melhor forma possível.



Depois de um tempo já implantado, este projeto deve passar por avaliação do órgão responsável, justamente para obter informações sobre a demanda e os resultados das ações educativas.



Segundo a parlamentar na justificativa do projeto, as mulheres vítimas deste crime sofre uma violência física e psicológica, ferindo a sua integridade e impactando no seu direito de acesso ao transporte público.



“É de responsabilidade do Estado promover políticas públicas efetivas para combater esse problema e garantir a proteção de todas as cidadãs goianas”, pontuou a deputada.



Willian Moreira para o Diário do Transporte