Pinhais, na Grande Curitiba, triplica número de viagens nas linhas de ônibus metropolitanos

Até 10 de julho eram 85 partidas do Terminal de Pinhais ou outros pontos do município e com as mudanças elas chegaram a 242, diz a Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

ALEXANDRE PELEGI

Ampliando o atendimento dos usuários do transporte metropolitano, a Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná) informa que aumentou em 184% o número de linhas de transporte público em Pinhais.

De acordo com a agência, até 10 de julho eram 85 partidas do Terminal de Pinhais ou outros pontos do município e com as mudanças elas chegaram a 242.

O Estado também modificou itinerários e retomou linhas paradas.

A linha C17-VILA MARIA ANTONIETA agora atende também o itinerário da linha C18-JD.TROPICAL/V.GRANDE, a partir das 20h30, após a saída do Terminal de Pinhais, com a criação de um itinerário circular. A alteração resultou em um aumento de uma viagem para a Vila Maria Antonieta e quatro viagens para o Jardim Tropical.

A linha C29 retornou o atendimento ao bairro Vila Tarumã, denominada PRIVÊ/TARUMÃ. Houve ainda uma ampliação na oferta de horários para os usuários dessa linha, passando de 5 para 15 viagens ao Privê e aumentando em 2 viagens a oferta à Vila Tarumã.

Já a linha C41-PINHAIS/BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA) também ampliou sua oferta, passando a atender com 2 veículos durante todo o dia. Com essa mudança, a linha passou de 18 para 26 viagens.

Melhorias aconteceram também nas linhas que atendem PINHAIS/CENTENÁRIO e PINHAIS/BAIRRO ALTO, com partida do Terminal de Pinhais. A modificação resultou em uma ampliação significativa na oferta de horários para os passageiros, passando de 18 para 31 viagens.

Confira o aumento das viagens:

C18-JD. TROPICAL/VARGEM GRANDE

Antes: 30 partidas do Terminal de Pinhais e 30 viagens do Jardim Tropical

Depois: 34 viagens em ambos os pontos em dias úteis

C36-PINHAIS/CENTENÁRIO

Antes: 21 partidas do Terminal de Pinhais e 30 do Terminal Centenário

Depois: 30 partidas do Terminal de Pinhais e 30 do Terminal Centenário em dias úteis

C36-PINHAIS/BAIRRO ALTO

Antes: 16 partidas do Terminal de Pinhais e 17 partidas do Terminal Bairro Alto

Depois: 31 partidas do Terminal de Pinhais e 31 partidas do Terminal Bairro Alto

C41-PINHAIS/BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA)

Antes: 18 partidas do Terminal de Pinhais e 18 partidas do Terminal Bairro Alto

Depois: 26 partidas do Terminal de Pinhais e 26 partidas do Terminal Bairro Alto

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes