Nova concessão em Caraguatatuba soma 540 mil passageiros transportados nos ônibus municipais em 45 dias

Com novas linhas e seis ônibus 0km, Expresso Fênix passou a operar na cidade em 1º de junho de 2023

Após 45 dias em operação, a Expresso Fênix, nova concessionária do transporte coletivo de Caraguatatuba (SP), atinge a marca de quase 540 mil passageiros.

Os dados são da prefeitura da cidade do litoral norte de São Paulo, que registrou no período entre 1º de junho e 12 de julho o transporte de 538.732 passageiros no município.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Expresso Fênix passou a operar no município através de um novo contrato de concessão.

De acordo com a prefeitura, o sistema recebeu seis novos ônibus 0km modelo midi, totalizando 55 coletivos, sendo 45 convencionais e dez midi, além de novas tecnologias, sistema integração e novas linhas.

Os veículos possuem plataformas elevatórias e todos os requisitos de acessibilidade, como piso tátil e botoeiras em braile. Os passageiros também contam com WI-FI, suspensão a ar, ar condicionado e câmeras internas de segurança com reconhecimento facial, que serão futuramente instaladas.

Destaque para criação de novas linhas e ampliação de outras.

Linha 406 (Jaraguazinho via Hospital Regional) – implantada em 1º de junho atende desde o bairro Jaraguazinho, passando inclusive pela Secretaria de Saúde e seguindo até o Hospital Regional. Com horário a cada 40 minutos, a linha opera com 38 viagens por dia, das 6h à 0h20, todos os dias da semana, e serve de reforço para o percurso entre o Jaraguazinho até o bairro Pontal Santamarina, passando por supermercados, escolas, Poupatempo, facilitando a interligação dos usuários dessas imediações. Todas as linhas do sistema de transporte municipal podem integrar nessa linha, ampliando o serviço ao usuário. Durante o período, cerca de 2.150 passageiros utilizaram a rota.

Linha 112 (Golfinhos) – atende uma área do bairro Golfinhos que ainda não estava no quadro de itinerários e também servirá de reforço para os horários das linhas já existentes e que atendem os bairros Golfinho, Morro do Algodão e Pontal Santamarina. Foram aumentadas 20 viagens nesse quadro de horários, operando diariamente das 4h40 às 23h.

Linha 1010 (Rio Claro/CDP) – passou a operar diariamente com seis viagens (6h, 11h e 15h saindo do Centro; e 7h, 12h e 16h saindo do bairro). A linha também está servindo de reforço nas linhas da Região Sul da cidade, passando pelo CIDE Sul, UPA Sul, Residencial Nova Caraguá I e segue até o CDP e bairro Poço da Anta, tanto no sentido bairro como no sentido Centro.

Linha 401 (Rio do Ouro via Cantagalo) – o quadro de horários foi ampliado diariamente no período noturno. Os horários para o bairro Cantagalo também foram estendidos aos finais de semana e feriados. Antes o bairro só era atendido nos dias úteis. São 28 horários operando durante os dias úteis/sábados e 16 aos domingos, das 6h30 as 21h30.

APLICATIVO

O novo sistema municipal de transporte está disponível no aplicativo Cittamobi, que permite o acesso às linhas e seus quadros de horários, além de pontos de embarque, possibilitando que o usuário acesse em tempo real a localização da linha que pretenda utilizar e o tempo que o ônibus chegará no ponto em que estiver aguardando.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes