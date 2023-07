Metrô conclui neste sábado (15) trabalho de 16 horas para concretagem em futura estação Penha

Trabalhos começaram na noite do dia anterior e seguiram durante a madrugada fria



WILLIAN MOREIRA



Apesar de uma das madrugadas mais fria deste ano em São Paulo, trabalhadores seguem com a ações de concretagem da laje para a futura estação Penha da 2-Verde do Metrô.



Com duração de aproximadamente 18 horas, este procedimento foi iniciado pelos operários às 22h desta sexta-feira, 14 de julho de 2023 e termina na tarde deste sábado (15).



Segundo o Metrô, o consórcio CGS, contratado para a obra, irá utilizar 1,610 m³ de concreto com temperaturas que variam entre os 25° a 35°, para favorecer melhor a moldagem do material na laje.



Serão utilizados 45 caminhões nessa importante tarefa que contribui para a chegada da Linha 2-Verde na Zona Leste ao ponto de se integrar com a Linha 3-Vermelha.



O status atual da construção da estação Penha é de 10% e quando estiver finalizada, integrará com as linhas 3 e 11-Coral da CPTM.



Com entrega prevista para 2026, serão adicionadas oito novas estações a partir da Vila Prudente, com o acréscimo de 8,4 km de túneis, ampliando a capacidade de transporte da linha 2 de 650 mil atuais para 1,1 milhão de pessoas por dia.



