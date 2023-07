Meia Maratona desvia 42 linhas de ônibus em Curitiba neste domingo (16)

Evento acontece na região dos bairro bairros Portão, Água Verde, Rebouças, Cabral, Bacacheri e Tarumã, durante a manhã



WILLIAN MOREIRA



Neste domingo, 16 de julho de 2023, a Urbs – Urbanização de Curitiba vai desviar 42 linhas de ônibus na parte da manhã em razão da prova de meia maratona da cidade.



Com previsão de interferir no trânsito entre as 6h e 10h, os bairros Portão, Água Verde, Rebouças, Cabral, Bacacheri e Tarumã terão ruas bloqueadas para a realização da prova.



Após a corrida, as vias bloqueadas serão liberadas e a passagem de veículos retornará ao normal.



Veja a seguir as linhas impactadas.



010-Interbairros I (horário);

011-Interbairros I (anti-horário);

020-Interbairros II (horário);

021-Interbairros II (anti-horário);

022 Inter 2 (horário);

023 Inter II (anti-horário),

160-Jd. Mercês/Guanabara;

175-Bom Retiro/PUC;

210-CIC/Cabral;

216-Cabral/Portão;

307-B.Alto/Sta Felicidade;

361-Augusto Stresser;

365-Jd.Social/Batel;

366-Itupava/Hosp.Militar;

371-Higienópolis;

372-Tarumã;

373-Alto Tarumã;

374-Hugo Lange;

375-Sagrado Coração;

380-Detran/V.Machado;

386-Cajuru;

387-Palotinos;

461-Sta.Bárbara;

462-Petrópolis;

463-Solitude;

464-A.Munhoz/Jd Botânico;

465-Erasto Gaertner;

466-Estudantes;

471-V. São Paulo;

472-Uberaba;

475-Canal Belém;

477-V.Macedo (Via Guabirotuba);

503-Boqueirão;

505-Boqueirão/C.Cívico;

506-Bairro Novo;

550-Pinheirinho/C.Gomes;

560-Alferes Poli;

561-Guilhermina;

661-Lindóia;

662-Dom Ático;

665-V.Rex;

863-Água Verde.



