Homem de 47 anos morre após ser atropelado por ônibus na Avenida Brasil (RJ) neste sábado (15)

Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local

Na manhã deste sábado, 15 de julho de 2023, um homem de 47 anos morreu após ser atingido por um ônibus na na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, sentido Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros da região informou que a vítima não resistiu e faleceu no local.

De acordo com informações do Centro de Operações Rio, uma faixa da pista lateral da Avenida Brasil ficou temporariamente ocupada por conta do acidente.

No momento, o trânsito na via segue normalmente.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte