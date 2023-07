Guarulhos lança nova licitação para requalificação do corredor de ônibus da Av. Natália Zarif

Obra integra ações do Programa de Macrodrenagem do rio Baquirivu, com financiamento de 96 milhões de dólares do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina)

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14 de julho de 2023, anúncio de Concorrência Internacional para execução de obras de requalificação do corredor de ônibus da Av. Natália Zarif.

O certame será vencido pela empresa que apresentar o menor preço.

A obra integra o programa de macrodrenagem e controle de enchente do Rio Baquirivu

A sessão para abertura das propostas será realizada no dia 21 de agosto próximo.

Como mostrou o Diário do Transporte, em março de 2022 a prefeitura concluiu processo licitatório com a mesma finalidade, que resultou na contratação do consórcio JRF Zarif.

O Consórcio, constituído pelas empresas Jofege Pavim. e Const., Fremix Pavim. e Const. e RGSE Proj. Eng., assinou o contrato das obras O contrato com valor de R$ 44 milhões e prazo de execução de 12 meses.

A prefeitura de Guarulhos informou ao Diário do Transporte nesta sexta-feira (14) que cancelou este processo. “Foi feito um projeto novo, e a nova licitação tem base neste projeto mais atual”, informa a assessoria de imprensa do Município.

“Com a mudança, o escopo da obra planejada será melhor atendido, considerando a atual configuração da avenida Natália Zarif e seu impacto na região”, conclui a nota.

O CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina concedeu em setembro de 2020 um empréstimo no valor de 96 milhões de dólares para o município, destinado a obras de mobilidade.

O aporte financeiro, voltado para a realização de obras no rio Baquirivu e de infraestrutura nos bairros da região, visa melhorar os sistemas de drenagem e a mobilidade urbana no município.

Os recursos são destinados para obras de canalização aberta ao longo do rio, construção de reservatórios de água, parques, quadras poliesportivas, requalificação de vias, urbanização, entre outras ações.

O projeto inclui também a readequação do corredor viário e a ampliação das faixas de ônibus da Rua Jamil João Zarif (em uma extensão de 3,5 quilômetros) e da Avenida Natalia Zarif (em quatro quilômetros).

Outra intervenção prevista é a construção de seis pontilhões, obras em 13 travessias e a recuperação de pavimento, com nova sinalização em 23 quilômetros de vias públicas.

Também será realizada a canalização de mil metros do córrego Cocho Velho, com instalação de um parque linear e uma ciclovia ao longo da canalização.

Em fevereiro desta ano a prefeitura divulgou que já estava em andamento a canalização do córrego do Cocho Velho, o recapeamento e a ampliação do corredor de ônibus da rua Jamil João Zarif, no trecho entre a praça Oito de Dezembro e a rotatória da avenida Natália Zarif, além de outros recapeamentos.

