Empresa Intersul tem painéis e módulos furtados de ônibus na garagem em Alfenas (MG)

Criminoso teria furtado peças de três veículos na madrugada deste sábado (15)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na madrugada deste sábado, 15 de julho de 2023, um criminoso invadiu a garagem da empresa Intersul em Alfenas (MG) e furtou painéis e módulos de três ônibus.

Se as peças não forem recuperadas, a operação dos coletivos no município do sul de Minas será afetada.

A companhia solicitou à população que informe a Polícia Militar da região caso tenha informações sobre o caso.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte