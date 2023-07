Viação Ouro e Prata lança campanha que busca destacar aspectos da cultura brasileira

Em 2019, empresa completou 80 anos e renovou a frota com 10 ônibus New G7

VINICIUS DE OLIVEIRA

Viajar é muito mais do que apenas se deslocar de um lugar para outro. É a oportunidade de conhecer, se encantar e se conectar com novas culturas e comunidades. E ninguém compreende melhor todas as regiões do Brasil do que a Viação Ouro e Prata. Essa compreensão da diversidade brasileira inspirou a empresa a desenvolver uma nova campanha de comunicação, que busca exaltar sua capilaridade e proximidade com diferentes culturas e comunidades ao longo do território nacional.

“Conhecer o Brasil de norte a sul é o nosso maior orgulho”, afirma Luana Fleck, diretora da Ouro e Prata. “Queremos ser reconhecidos como a melhor empresa de transporte de passageiros, uma referência em qualidade, segurança e excelência em atendimento. Nossa missão é estar presente em pequenas cidades, proporcionar mobilidade às pessoas e estar próximo de cada passageiro.”

A nova campanha da Ouro e Prata reflete o compromisso da empresa em conectar o Brasil e unir pessoas por meio de suas viagens. Com um olhar voltado para a valorização da diversidade cultural do país, a campanha visa não apenas oferecer transporte de qualidade, mas também proporcionar uma imersão nas diferentes tradições e peculiaridades de cada região.

A nova campanha de comunicação da Ouro e Prata promete trazer uma nova perspectiva para o transporte de passageiros no Brasil, mostrando que viajar pode ser muito mais do que uma simples jornada, mas uma oportunidade de vivenciar e valorizar as riquezas culturais que o nosso país oferece.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte