Transporte público de Feira de Santana (BA) tem cinco novos ônibus em operação a partir desta sexta (14)

Veículos são gerenciados pela empresa São João e contam com equipamentos de acessibilidade e wi-fi gratuito

VINICIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Feira de Santana na Bahia contará com novos cinco ônibus zero quilômetro equipados com ar condicionado para atender a população a partir desta sexta-feira, 14 de julho de 2023.

Os coletivos são gerenciados pela empresa São João e integram o programa de renovação da frota e otimização da mobilidade urbana, contando com plataformas elevatórias para pessoas com deficiências e sistema wi-fi gratuito.

Para aqueles que possuem o cartão social Via Feira, é possível realizar o pagamento da tarifa social na bilhetagem eletrônica do próprio ônibus, ou ainda recarga via PIX, por QR Code, cartão de crédito ou débito, boleto ou transferência bancária usando o aplicativo KIM+, disponível na Apple Store e Google Play Store.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte