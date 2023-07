Maricá (RJ) tem esquema especial de transporte para Arraiá da Barra a partir desta sexta (14)

Linhas circulares recebem reforço na frota

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maricá anunciou um esquema especial de trânsito, transporte e segurança para quem vai ao Arraiá de Maricá, que acontece nos dois próximos fins de semana, entre os dias 14 e 16 e de 21 a 23 de julho.

De acordo com a prefeitura, além do bloqueio de algumas vias, os ônibus vermelhinhos terão ampliação de horário, com linhas regulares também recebendo reforço na frota.

Os coletivos da linha E-12 (Centro X Barra) sairão com intervalos de 20 minutos com destino à Barra, das 19h10 às 22h30, nos dias de evento, com os seguintes horários extras pré-programados: 19h10, 19h30, 19h50, 20h30, 20h50, 21h30, 21h50 e 22h30.

Até as 21h, o ônibus expresso do Arraiá vai trafegar até a Av. Maysa. Após esse horário, o local de embarque e desembarque do público que vem do Centro será na rotatória de Zacarias. Os coletivos não entrarão mais na área de eventos, pois todos os pontos da Av. João Saldanha estarão desativados. A volta para casa de quem pretende acessar os bairros de Cordeirinho, Bambuí e Ponta Negra será na Rua 13. As alterações visam melhorar o escoamento do fluxo pós-evento.

Haverá saída de ônibus extras da Rodoviária do Povo (Centro) para Itaipuaçu nas linhas E30 (Recanto X Centro via Flamengo), E30B (Rodoviária de Itaipuaçu X Rodoviária do Povo via Avenida) e E31 (Centro X Rua 128 via Cajueiros) para os moradores do 3º e do 4º distritos.

Confira os horários:

E30 (01h40, 2h, 02h30); E30B (1h50, 2h15) e E31 (01h20, 02h10).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte