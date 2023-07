Manifestantes bloqueiam a Rodovia Fernão no sentido de Belo Horizonte (MG) nesta noite de sexta-feira (14)

Interdição acontece no km 86 e não há previsão de liberação das pistas

LUANA COUTINHO/WILLIAN MOREIRA

Protestos ocupam a Rodovia Fernão Dias, na altura do km 86, no sentido de Belo Horizonte (MG), no começo da noite desta sexta-feira, 14 de julho de 2023.

Os manifestantes bloquearam as pistas pouco depois das 17h20. A Via Expressa e a faixa da esquerda estão liberadas para tráfego. As interdições foram feitas com pneus em chamas.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão a caminho.

Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), três linhas operam com lentidão e passam pela região.

240 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

375 – Mairiporã (Divisa)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

566 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

Vídeo: @jonathandefar/Reprodução Twitter

Luana Coutinho e Willian Moreira para o Diário do Transporte