Lula sanciona lei do Minha Casa Minha Vida com subsídio para empreendimentos integrados à malha de transporte público

Programa atenderá famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil no ano, na zona rural

ALEXANDRE PELEGI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que retoma o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

O programa atenderá famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil no ano, na zona rural.

Como uma das diretrizes do Programa está a “promoção de adensamento urbano adequado à integração eficiente das unidades habitacionais com a infraestrutura de transporte e serviços necessários ao atendimento da população”

Uma das novidades é a criação do “Subsídio Localização”, aporte complementar para empreendimentos com proximidade de equipamentos públicos e privados urbanos e de polos de oferta de emprego e integrados plenamente à malha de transporte público.

Outros dois subsídios foram incluídos na Lei:

Subsídio Verde, para projetos com uso de tecnologias sustentáveis e ambientais;

Subsídio Qualificação, para empreendimentos que incluam construção de áreas comerciais e equipamentos públicos.

O Ministério das Cidades, antes da Lei aprovada pelo Congresso Nacional, já começara a alterar as especificações para selecionar os empreendimentos, incluindo requisitos em relação à localização do terreno, disponibilidade de infraestrutura urbana básica, acesso a equipamentos públicos comunitários de educação, saúde e assistência social, acesso a comércio e serviços e transporte público coletivo.

Os requisitos incluem distâncias caminháveis máximas a equipamentos públicos, tempo de acesso por transporte público coletivo e outras especificações de acesso.

Para incentivar ainda o uso de meios de transporte não motorizados, as mudanças preveem inclusão de bicicletários nos empreendimentos, encorajando a mobilidade sustentável.

O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, também em junho, com alterações. Uma delas é a permissão do uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais.

MUDANÇAS NA LEI

A previsão é aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do programa no financiamento da retomada de obras paradas, reforma ou requalificação de imóveis inutilizados e construção de habitações em cidades de até 50 mil habitantes.

Outra mudança é o desconto de 50% na conta de energia de quem for inscrito no CadÚnico, cadastro dos programas sociais do governo.

A lei tira a exclusividade da Caixa Econômica Federal como operadora do Minha Casa, Minha Vida.

Desta forma, bancos privados, digitais e cooperativas de crédito poderão operar no programa, desde que forneçam informações sobre as transferências ao Ministério das Cidades com identificação do destinatário do crédito.

O Minha Casa, Minha Vida retomado pelo atual governo foi criado em 2009, e depois extinto em 2020 pelo governo de Jair Bolsonaro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes