Acidente no Viaduto Grande São Paulo causa trânsito intenso na região da Vila Prudente nesta sexta (14)

Avenida do Estado tem congestionamento no sentido Centro em razão da interdição da ligação com o bairro do Ipiranga



WILLIAN MOREIRA



Um acidente entre caminhão e automóvel interdita o Viaduto Grande São Paulo na região da Vila Prudente, na manhã desta sexta-feira, 14 de julho de 2023.



Na colisão o carro de passeio acabou capotando, deixando detritos na pista.



Por conta disso, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Polícia Militar bloqueiam a via, orientando desvios no trânsito na região, especialmente na Avenida do Estado, que tem lentidão no sentido centro desde o Shopping Central Plaza.



Este viaduto é uma importante via de ligação para o bairro do Ipiranga ou como retorno em direção ao ABC Paulista.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte