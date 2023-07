Acidente envolvendo dois caminhões interdita acesso a Rodovia Presidente Dutra em São Paulo nesta sexta (14)

Corpo de Bombeiros retirou vítima presa nas ferragens; uma pessoa morreu



WILLIAN MOREIRA



Um grave acidente entre um caminhão carregado com aço e outro caminhão da Prefeitura de São Paulo, interdita o acesso à Rodovia Presidente Dutra, vindo da Marginal Tietê, desde às 3h30 desta sexta-feira, 14 de julho de 2023.



O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 4h para atender o acidente que aconteceu em uma subida na ponte que passa acima do Rio Tietê.



Por conta da batida e do trabalho de resgate, a pista central da Marginal tem lentidão perto do ponto do acidente. Os motoristas devem utilizar o acesso para a rodovia pela pista expressa ou pela Ponte do Tatuapé.



As linhas de ônibus intermunicipais que atendem a região operam normalmente, mas pode haver atrasos nas viagens da ônibus rodoviários, que passam pela ponte.



O acidente deixou três vítimas, sendo uma delas fatal em decorrência da gravidade desta colisão.



Willian Moreira para o Diário do Transporte