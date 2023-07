VÍDEO: Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro sofre queda de energia e passageiros ficam sem transporte na noite desta quinta (13)

Serviço vai até às 22h; como auxílio, BRT amplia horários de operação dos ônibus

ADAMO BAZANI

Passageiros do Metrô do Rio de Janeiro enfrentam dificuldades na volta para a casa nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023.

Por uma queda de energia, a linha 2 foi paralisada às 16h.

Os intervalos em todo o sistema ficaram instáveis.

Em nota, a Agetransp, que regula os serviços, diz que apura as causas, e a Mobi-Rio, empresa dos ônibus BRT, informou que a linha 18 (Jardim Oceânico x Recreio Shopping Expresso), que normalmente opera até 21h, hoje vai atender até 22h.

Nota Agetransp:

A Agetransp abrirá um processo regulatório para apurar as causas da queda de energia da subestação Frei Caneca, do MetrôRio, que paralisou a linha 2 desde às 16h. Será apurada a responsabilidade da compra na manutenção dos equipamentos e no atendimento aos passageiros

Nota Mobi-Rio:

A MOBI-Rio informa que, nesta quinta-feira (13/07), excepcionalmente, o serviço 18 (Jardim Oceânico x Recreio Shopping Expresso) será estendido até as 22h devido aos intervalos irregulares no Metrô em função de queda de energia. O horário de funcionamento dessa linha é até as 21h.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes