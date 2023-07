Ventos fortes derrubam árvores e linhas municipais de ônibus precisam ser desviadas pela SPTrans nesta quinta (13)

São dez itinerários alterados no Cambuci e nove no Morumbi

ARTHUR FERRARI

Os fortes ventos da madrugada desta quinta-feira, 13 de julho de 2023, derrubaram diversas árvores na cidade de São Paulo, desviando linhas de ônibus nesta manhã.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento do sistema de coletivos municipais, dez linhas operam com alterações no bairro do Cambuci e outras nove são desviadas no Morumbi.

Confira os desvios:

A SPTrans informa que, na Rua dos Lavapés com a Rua Justo Azambuja, no Cambuci, 10 linhas desviam no sentido bairro com o seguinte itinerário: Normal até a Rua dos Lavapés, Rua Eulália Assunção, Av. Lacerda Franco, prosseguindo normal.

274P/10 Penha – Metrô Vl. Mariana

314J/10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr.

314V/10 Vl. Ema – Pça. Almeida Jr.

3390/10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República

4115/10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República

5107/10 Term. Sacomã – Pça. do Correio

5108/10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II

5142/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II

5145/10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.

Na Av. Morumbi, 3.574, Morumbi, nove linhas de ônibus estão utilizando a faixa do sentido contrário para seguir em direção ao centro.

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

6291/10 Inocoop Campo Limpo – Term. Bandeira

647A/10 Valo Velho – Pinheiros

647P/10 Cohab Adventista – Term. Pinheiros

7040/10 Paraisópolis – Pinheiros

775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas

775F/31 Jd. das Palmas – Pq. do Povo

8020/10 Butantã – Shop. Morumbi

809J/10 – Jd. Colombo – Metrô Morumbi

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte