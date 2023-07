Última etapa de implantação do BRT na avenida Hélio Prates, em Brasília (DF), é aprovada pela Seduh

Projeto prevê instalação de estações de embarque e desembarque, ciclovia no canteiro central e criação de rota acessível

LUANA COUTINHO

A Seduh (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) aprovou nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023, a terceira e última etapa do projeto de implantação do BRT (Bus Rapid Transit) na avenida Hélio Prates, em Brasília (DF).

Nesta fase está prevista a construção do corredor BRT no canteiro central em toda a extensão da avenida, que corresponde a cerca de 3,4 quilômetros, entre a via M1 e a QNM 28, em Ceilândia, e a QNL 30 até a QNH 1, em Taguatinga.

Serão instaladas estações de embarque nas paradas de ônibus atuais e o sistema vai ser integrado às linhas locais. O mobiliário urbano também será renovado, com instalação de novos bancos, paraciclos e lixeiras padronizadas.

O projeto prevê ainda a criação de rota acessível para pedestres e pessoas com deficiência, com pontos adaptados por toda a via.

Com a aprovação desta última etapa, as obras deverão ser concluídas até dezembro de 2025.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte