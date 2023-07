Tarifa de embarque nos aeroportos de Guarulhos e Campinas sofrem reajustes e aumentam

Novos valores entram em vigor em 30 dias



WILLIAN MOREIRA



O Governo Federal oficializou nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, o reajuste tarifário nos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em Campinas, dois dos principais pontos de ligação aérea no estado de São Paulo.



De acordo com as portarias 11.878 e 11.879, os reajustes estão previstos nos contratos de concessão dos dois locais e tem como finalidade preservar o equilíbrio financeiro, devendo entrar em vigor somente após 30 dias da divulgação por parte das administradoras de Cumbica e Viracopos.



Nas tarifas de embarque e conexão de passageiros, mas também de pouso e permanência das aeronaves, o aumento é de 3,44% para Guarulhos e 2,95% para o Aeroporto de Campinas.



Outra alteração foi nos valores cobrados para o embarque doméstico, que passará de R$ 29,63 para R$ 30,65 no Aeroporto de Guarulhos e de R$ 28,02 para R$ 28,85 no de Viracopos. Já nos embarques de voos internacionais, o valor sobe de R$ 52,44 para R$ 54,24 no Aeroporto de Guarulhos e de R$ 49,59 para R$ 51,05 no Aeroporto de Viracopos.



Segundo o informe do Governo Federal, as tarifas aeroportuárias são os valores pagos pelo aeroporto, pelas empresas aéreas, pelo operador do avião ou pelo passageiro, correspondendo aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos.



Entretanto, a tarifa de embarque é paga pelo passageiro e busca remunerar o serviço prestado.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte