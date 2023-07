Prefeitura de Campinas (SP) republica edital de licitação dos transportes nesta sexta (14) com as alterações determinadas pelo TCE. Abertura dos envelopes prevista para 20 de setembro

Tentativa de concessão se arrasta desde de 2016

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, informou que vai republicar a licitação dos transportes por ônibus, com as alterações determinadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) nesta sexta-feira, 14 de julho de 2023.

A tentativa de concessão se arrasta desde de 2016.

Como mostrou o Diário do Transporte, a licitação estava suspensa desde 1º de março de 2023 por determinação do órgão de contas. A abertura das propostas estava marcada para o dia 02 de março. O órgão atendeu representação do SETCamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas), Edinilson Ferreira da Silva; ITT Itatiba Transportes LTDA. e de Agromáquinas Locações LTDA.

Foram 14 pontos alterados, mas segundo a prefeitura, nenhum que os conselheiros interpretassem má fé da administração.

As propostas devem ser entregues no dia 20 de setembro de 2023.

“Acolhemos, com total tranquilidade, as manifestações do Tribunal de Contas. Foi uma ação positiva e acatamos todas as sugestões. A comissão realizou os ajustes solicitados, no menor tempo possível. Tudo isso faz com que o processo seja construído de forma democrática, eficiente, transparente e dentro da total legalidade”, disse em nota, o prefeito Dário Saadi.

A prefeitura adiantou algumas das mudanças esperadas no sistema.

A concessão do transporte público foi desenhada para um período de 15 anos, prorrogável por mais cinco anos. A operação está dividida em dois lotes: Lote 1 (Norte, Oeste, Noroeste) e Lote 2 (Leste, Sul, Sudoeste). Cada lote terá três áreas operacionais.

Entre as características do novo sistema estão ônibus novos, mais confortáveis, silenciosos e menos poluentes; mais informação aos usuários, confiável e em tempo real; menos tempo de espera nos pontos, estações e terminais; viagens mais rápidas; e o fim dos créditos expirados. A licitação também contempla a operação do BRT (Bus Rapid Transit – Ônibus de Trânsito Rápido).

A frota BRT será mais moderna. Ao longo da concessão, todos os veículos terão ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB, câmeras CFTV, GPS e terminal de computador de bordo.

A licitação também contempla a limpeza, manutenção, reparos e vigilância dos terminais e estações do BRT.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas possui 215 linhas, incluindo o serviço “Corujão”; e 902 ônibus em operação. No mês de junho de 2023 foram transportados em torno de 434 mil passageiros por dia útil.

LICITAÇÃO:

Como mostrou o Diário do Transporte, o edital, antes as alteração, previa contratos de R$ 7,66 bilhões (R$ 7.665.214.064,94), em 15 anos, podendo ser prolongado por mais cinco anos.

A rede de linhas será dividia com a nova concessão em dois lotes, sendo que cada lote terá três áreas de operação: Lote 1 (Norte, Oeste, Noroeste) e Lote 2 (Leste, Sul, Sudoeste).

São previstos 200 ônibus elétricos entre os mais de 800 de frota total e a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), terá controle da bilhetagem eletrônica e da arrecadação do sistema, o que atualmente está sob a responsabilidade das próprias empresas de ônibus.

Nas representações contra o edital, há outros apontamentos como a contradição no número de veículos da frota, utilização de base salarial defasada e conflito de informações operacionais.

As empresas de ônibus, pelo SetCamp, querem também operar as linhas que compõem a modalidade de serviço alternativo, executado por trabalhadores autônomos ou cooperados, que somam 256 permissionários. Estas linhas não estão na licitação e o sindicato empresarial quer a inclusão na concorrência.

