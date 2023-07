Museu da Língua Portuguesa fecha parceria com Instituto CCR para gratuidades aos sábados e nova exposição

Espaço cultural sobre escrita e fala no idioma está instalado no complexo da Estação Luz, no Centro de São Paulo



WILLIAN MOREIRA



O Grupo CCR, através do Instituto CCR, oficializou na quarta-feira, 12 de julho de 2023, a parceria firmada com o Museu da Língua Portuguesa para a promoção de maior acesso à cultura.



Instalado no prédio da estação Luz, na região central de São Paulo, o museu passa a contar com a exposição temporária “Essa Nossa Canção”, destacando a riqueza cultural e da diversidade do língua portuguesa através de músicas brasileiras, onde os ritmos nacionais serão apresentados do rock ao samba, do funk ao axé e do sertanejo à bossa nova.



O museu possui fácil acesso a partir do uso do transporte metroferroviário, através das linhas 1-Azul e 4-Amarela de metrô e 7-Rubi, 11-Coral e 13-Jade da CPTM (Compania Paulista de Trens Metropolitanos).



O Diário do Transporte esteve no evento de lançamento desta parceria onde também foi informado que aos sábados o acesso ao Museu da Língua Portuguesa será gratuito para todas as pessoas, fruto de um patrocínio da CCR no espaço que vai custear os ingressos nestes dias da semana.



Todos os públicos são bem vindos e a acessibilidade está presente, como explica Renata Motta, diretora executiva do museu.



“Tanto acessibilidade física integral para todos os espaços do museu [existem], mas também diversos recursos de acessibilidade para diferentes deficiências. E para cada exposição temporária, a gente desenvolve recursos específicos como forma de promover o mais amplo acesso pros mais diversos públicos.”



Ainda de acordo com Motta, além da exposição Essa Nossa Canção, o visitante pode apreciar o acervo permanente que trata da história do idioma portugues e suas variações como onde ele é falado em outras partes do mundo e as fontes linguísticas de onde ele se formou.



“Da história e da diversidade da língua portuguesa no Brasil, em todo o mundo e a gente tem uma exposição principal que ocupa o nosso segundo andar, é uma exposição que apresenta a história da língua portuguesa e diferentes aspectos, é bem bacana conteúdo e [conta com] várias experiências interativas, como o português no Brasil é muito informado e forma a partir das canções brasileiras”, concluiu a diretora.



Segundo a Gerente de Responsabilidade Social do Grupo CCR, Jéssica Trevisam Campregher, o Instituto investe com recursos próprios em torno de R$ 50 milhões anuais para incentivar a cultura, o que também viabiliza essa gratuidade aos sábados, um feito novo que deve aumentar o público nestes dias da semana.



“É por meio do instituto que a gente executa as iniciativas sociais, desde projeto com lei de incentivo fiscal, com recurso próprio, por ano é em torno de 50 milhões [de reais] que aplicamos no âmbito de educação, cidades sustentáveis, saúde e segurança, que são os nossos pilares estratégicos e na cultura. Já temos aportes há alguns anos no Museu do Amanhã que traz a gratuidade às terças-feiras, que são gratuitas com a assinatura da CCR. Agora, com a nossa parceria com o Museu da Língua Portuguesa, trazendo também a gratuidade aos sábados. Então, os sábados são gratuitos por conta da CCR, é por nossa conta agora a gratuidade. A gente também está entrando como principal patrocinador do Museu da Língua Portuguesa com a exposição, Essa Nossa Canção.”



A gerente da área social do grupo também fez um convite para os passageiros do transporte público que venham conhecer o museu.



“A exposição está linda, amanhã estarei aqui novamente, então é um momento bacana pra trazer os filhos, a família, a gente tá falando de de música, conectando com a nossa língua, com a nossa cultura, então eu faço convite para todos está maravilhosa e é maravilhoso esse trabalho que que o museu, a curadoria que eles fizeram”, completou Trevisam.



Para obter maiores informações sobre a programação e ingressos, acesse o site https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/ ou compareça presencialmente na bilheteria localizada na estação Luz. O funcionamento é de terça aos domingos das 9h até 18h.



O Instituto CCR é uma entidade do setor privado sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR e tem o objetivo de incentivar atividades e ações culturais em áreas próximas ou integradas às concessões que administra, seja em rodovias, aeroportos e linhas de metrô ou trem.



Em São Paulo, atualmente as empresas ViaQuatro e ViaMobilidade operam as linhas 4-Amarela, e 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, respectivamente.





Willian Moreira para o Diário do Transporte