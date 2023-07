Linha 9-Esmeralda opera com velocidade reduzida após falha de sinalização nesta quinta (13)

Trecho entre as estações Osasco e Cidade Universitária é afetado

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, encontram trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada no trecho entre as estações Osasco e Cidade Universitária desde às 13h15 desta quinta-feira, 13 de julho de 2023.

De acordo com a concessionária, houve uma falha de sinalização no trecho, onde técnicos da empresa atuam para normalizar o sistema.

Nota da ViaMobilidade

Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar falha de sinalização na Linha 9-Esmeralda. Causa em apuração. Desde as 13h21, os trens circulam com maior tempo de parada na estação Osasco. No restante da linha, a operação segue normal. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros nos trens e nas estações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte