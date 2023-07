Linha 4-Amarela de metrô opera com velocidade reduzida nesta quinta (13)

Falha no sistema de controle de trens afeta os serviços

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 4-Amarela de metrô circulam com velocidade reduzida desde às 12h10 desta quinta-feira, 13 de julho de 2023.

Uma falha no sistema de controle de trens afeta a operação.

O Diário do Transporte procurou a ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, que disse por meio de nota que técnicos atuam para normalizar a operação após a falha entre as estações Fradique Coutinho e Vila Sônia/Professora Elisabeth Tenreiro.

Veja a nota na íntegra:

Técnicos da ViaQuatro atuam desde as 12h14 para normalizar a Linha 4-Amarela, que opera em velocidade reduzida devido a falha no sistema de controle dos trens entre as estações Fradique Coutinho e Vila Sônia/Professora Elisabeth Tenreiro. Passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros nas estações e nos trens.

ATUALIZAÇÃO:

A operação foi normalizada no trecho entre as estações Fradique Coutinho e Vila Sônia/Professora Elisabeth Tenreiro às 12h33.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte