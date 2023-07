Comitiva paraguaia visita São José dos Campos (SP) para conhecer modelos de mobilidade inovadores

Grupo conheceu o modelo operacional dos veículos elétricos e o sistema de priorização semafórica na Linha Verde

ARTHUR FERRARI

Nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, uma comitiva do Governo do Alto Paraná, no Paraguai, esteve em São José dos Campos em busca de conhecimento sobre projetos inovadores relacionados ao transporte público e à segurança. O grupo, acompanhado por representantes da Prefeitura, teve a oportunidade de conhecer os avanços implantados na cidade paulista, que se destaca por suas iniciativas voltadas à inovação e tecnologia.

Composto por 22 cidades, o departamento do Alto Paraná possui uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, e o objetivo da visita foi buscar parcerias e promover o desenvolvimento econômico na região.

Durante a visita, os representantes do Governo do Alto Paraná tiveram a oportunidade de conhecer de perto os projetos implantados no sistema de transporte público de São José dos Campos. Um dos destaques foi o modelo operacional dos veículos elétricos, que apresentam vantagens como maior autonomia, programação das linhas mais eficiente, tempo de viagem reduzido e boa aceitação por parte da população. A comitiva recebeu explicações detalhadas sobre o funcionamento desses veículos e os benefícios que eles trazem para a mobilidade urbana.

Outro ponto de interesse para os visitantes foi o sistema de priorização semafórica na Linha Verde, que utiliza sensores e câmeras para reconhecer a aproximação dos Veículos Leves sobre Pneus (VLPs) a uma distância de 200 metros e alterar a programação dos semáforos, permitindo um trajeto contínuo e sem paradas. Essa tecnologia tem se mostrado eficiente em conferir maior agilidade ao transporte público, melhorando a fluidez do tráfego e diminuindo o tempo de deslocamento dos passageiros.

Durante o roteiro da visita, a comitiva também teve a oportunidade de conhecer a subestação de carregamento dos VLPs, responsável pelo abastecimento dos veículos elétricos, e a estação de embarque e desembarque do Campo dos Alemães. Além disso, o grupo visitou o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), onde pôde conhecer de perto o sistema de monitoramento que contribui para a segurança da cidade.

O governador do Alto Paraná, Cesar Torres, ressaltou a importância da visita e destacou que São José dos Campos é uma cidade modelo em São Paulo e no Brasil. Torres expressou o desejo de conhecer novas tecnologias para replicar casos de sucesso em sua região, impulsionando o desenvolvimento econômico e promovendo melhorias na qualidade de vida da população.

A visita da comitiva paraguaia a São José dos Campos demonstra o reconhecimento das boas práticas adotadas pela cidade brasileira e reforça a importância da troca de experiências e conhecimentos entre países vizinhos. A iniciativa fortalece parcerias e estabelece um caminho promissor para a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável no transporte público e na segurança do Alto Paraná.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte