ANTT nega autorização de mercados pleiteada pela Viação Catarina

Viação integra consórcio com a Expresso JK Transportes, que em 2021 recebeu o Termo de Autorização de Serviços Regulares – TAR nº 0426

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou duas Portarias na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13 de julho de 2023.

As duas decisões negam pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Viação Catarina Transportes de Passageiros Ltda.

São as decisões Supas nºs 405 e 406.

A negação se dá por inobservância ao disposto na Resolução ANTT nº 6.013, de 18 de abril de 2023.

A Resolução ANTT nº 6.013/2023 determina que somente serão delegados mercados que estiverem desatendidos. Mercados desatendidos são aqueles que não sejam objeto de licença operacional vigente.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 15 de setembro de 2021, pela portaria da ANTT nº 399, o Consorcio Catarina de Transportes, constituído pelas empresas Expresso JK Transportes Ltda e Viação Catarina Transportes de Passageiros Ltda, foi autorizado para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização, por meio do Termo de Autorização de Serviços Regulares – TAR Nº 0426.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes