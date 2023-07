VÍDEO: Imagens mostram passageiro preso entre porta de plataforma e trem na linha 5-Lilás na manhã desta quarta (12)

Usuário foi socorrido e levado para o hospital, mas não corre risco

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

Imagens compartilhadas em redes sociais e divulgadas pela página Jardim São Luís News mostram o exato momento em que um passageiro ficou preso entre um trem da linha 5-Lilás e a porta de plataforma.

O caso ocorreu pouco antes de 6h30 desta quarta-feira, 12 de julho de 2023, na estação Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo.

Pelas imagens, é possível ver que o passageiro tenta empurrar o equipamento, sem sucesso.

O alarme do sistema é acionado e seguranças vão ao encontro do passageiro.

Como já havia mostrado o Diário do Transporte, o usuário precisou ser levado para o Hospital Campo Limpo, mas segundo a ViaMobilidade, com ferimentos sem gravidade.

Houve atraso na operação.

Veja a nota

A operação da linha 5-Lilás está normalizada no momento. Entre 6h25 e 6h34, um passageiro ficou preso entre a porta do trem e a plataforma da estação Campo Limpo, o que gerou atraso de 9 minutos entre Capão Redondo e Campo Limpo. Ele recebeu atendimento e assistência dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade e encaminhado ao Hospital Campo Limpo com ferimentos leves.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes