Viação Águia Branca é a transportadora oficial do Festival de Forró de Itaúnas, no Espírito Santo

Passageiros vão poder conferir uma apresentação especial do Bloco do Caramuela na Rodoviária de Vitória; ônibus personalizados estarão na linha Vitória x Itaúnas

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, patrocinará o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que ocorre entre os dias 15 e 22 de julho e é considerado o maior do Brasil. Além de transportar bandas para o evento e circular com ônibus personalizado no trajeto Vitória x Itaúnas, a Águia Branca vai presentear a banda campeã com passagens.

No sábado, dia 15 de julho, o Bloco do Caramuela, grupo que mistura o forró pé-de-serra com o carnaval carioca, estará na Rodoviária de Vitória para uma apresentação especial ao meio-dia. Depois de animar a festa dos passageiros, os músicos seguem para Itaúnas de ônibus Águia Branca. O grupo carioca estará responsável pelo cortejo matutino, que recebe os forrozeiros que ficarem na festa até o raiar do sol durante os dias de evento. Durante a ação, quitutes tradicionais serão distribuídos para os passageiros na agência da Águia Branca.

Bloco do Caramuela

A edição deste ano conta com mais de 80 atrações, entre artistas novos e consagrados, e inclui a participação do Grupo Falamansa e da cantora e atriz Lucy Alves. São 24 horas de programação, com oficinas exclusivas de formação em música, dança, empreendedorismo e cultura popular acontecendo durante o dia e apresentações especiais durante a noite. Neste ano, além da tradicional competição de música, também serão promovidas competições para DJ´s e dançarinos. O festival atua há mais de 20 anos estimulando a produção e a renovação musical do forró pé-de-serra e foi palco para a revelação de grupos como Falamansa, Rastapé e Trio Virgulino.

O Festival Nacional de Forró de Itaúnas conta com linha exclusiva para a região. O trajeto, que sai de Vitória e vai para Itaúnas, foi inaugurado pela Viação Águia Branca em 2021 e permite que os passageiros cheguem à festa com muito mais conforto e praticidade.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte