Transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) não terá redução de frota e viagens durante férias escolares de julho

Prefeitura adicionou 155 novas partidas em 104 linhas aos fins de semana

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Belo Horizonte (MG) anunciou que, de segunda a sexta-feira durante todo o mês de julho, as empresas operadoras do transporte coletivo municipal deverão manter o mesmo quadro de horários estabelecido para os dias úteis.

Tradicionalmente nas férias de julho, quando o movimento de passageiros no sistema cai cerca de 13%, o número de viagens era reduzido, mas de acordo com a prefeitura da capital, neste ano todas as linhas vão operar com o quadro de horários de dias úteis entre 17 e 31 deste mês.

Vale lembrar que desde sábado, 8 de julho de 2023, BH já conta com 155 novas viagens em 104 linhas do transporte coletivo aos fins de semana. Já nos dias úteis, desde segunda-feira (10) há 185 novas viagens em 62 linhas.

Os passageiros podem conferir horários e linhas através do site da prefeitura.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte