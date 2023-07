Prefeitura do Rio de Janeiro define regras de fiscalização do sistema de bilhetagem e de ar-condicionado nos ônibus

Vistoria compreende a frota do serviço de transporte público



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, a resolução da Secretaria Municipal de Transportes 3.626, que trata das regras de fiscalização do sistema de ar-condicionado e de bilhetagem dos ônibus do serviço público.



O documento define como a transmissão das informações devem ser realizadas ao órgão regulador para a vistoria e acompanhamento técnico e assim verificar se os parâmetros definidos anteriormente estão em conformidade.



Caberá às concessionárias do transporte público por ônibus compartilharem em tempo real os dados dos equipamentos de ar-condicionado com a informação da temperatura a ser atualizada com frequência mínima de um minuto, para ser considerada a informação válida, a redução de oito graus em comparação com a temperatura externa, ou seja, do ambiente.



A temperatura máxima dos ônibus com ar-condicionado não pode ultrapassar 24 graus célsius para ser considerado em bom funcionamento.



Além disso, será considerada a viagem climatizada quando:



I – a SMTR receber ao menos 50% das transmissões dos dados de climatização no decurso da viagem;



II – a média das temperaturas transmitidas em uma viagem esteja em conformidade com os parâmetros definidos neste artigo.



Já o sistema de bilhetagem com validadores da nova concessionária também possui um prazo limite para a instalação, ficando as empresas de ônibus sujeitas a penalidades.



Tanto para a climatização do veículo, como do sistema de cobrança eletrônica da tarifa, o prazo limite para entrar em conformidade com os decretos sobre o assunto é 31 de outubro.



Como mostrou o Diário do Transporte, decreto publicado no começo deste mês definiu a data prazo para que as duas medidas sejam atendidas, sob pena de aplicação de penalidades contratuais que resultam em menores pagamentos de subsídio, por exemplo.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte