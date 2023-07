Prefeitura de Uberlândia (MG) oferece linha especial de ônibus para jogo entre Uberlândia E.C. e URT nesta quarta (12)

Embarque acontece na Plataforma D do Terminal Central a partir das 17h30

ARTHUR FERRARI

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) de Uberlândia (MG) anunciou a disponibilização de uma linha de ônibus especial para a partida entre Uberlândia Esporte Clube e URT, que acontece nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, no Estádio Parque do Sabiá, pelo Hexagonal Módulo II do Campeonato Mineiro.

A linha especial terá seu embarque na Plataforma D do Terminal Central a partir das 17h30.

Vale ressaltar que a linha regular A105 (Santa Mônica/Terminal Central funcionará normalmente, também servindo aos torcedores que vão à partida.

De acordo com a prefeitura, ao término da partida a mesma linha fará o itinerário Estádio Parque do Sabiá/Terminal Central, com embarque pela avenida Anselmo Alves dos Santos a partir das 21h30.

Os passageiros podem conferir linhas e horários através do site da prefeitura ou do aplicativo UdiBus.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte