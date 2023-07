Pessoas com HIV/Aids terão direito a gratuidade em linhas de ônibus intermunicipais da Grande Vitória (ES)

Aprovação aconteceu após decisão favorável do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em Ação Civil Pública

VINICIUS DE OLIVEIRA

Pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/Aids) agora terão direito a gratuidade no transporte intermunicipal na região da Grande Vitória, no Espírito Santo.

A aprovação do benefício acontece após decisão favorável do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) em uma Ação Civil Pública (ACP), na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

A mudança visa a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) permitir a gratuidade para este público em viagens intermunicipais do Sistema Transcol.

Segundo a Lei Municipal nº 8.144/2011, mesmo que o município capixaba não gerencie a operação dos coletivos, o custeamento da tarifa por parte da administração pública é obrigatória para com os cidadãos que possuam HIV/Aids e doenças crônicas.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte