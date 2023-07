Passageiro fica preso entre trem e porta de plataforma na linha 5 e precisa ser levado para o Hospital

Houve impacto na operação na manhã desta quarta (12)

ADAMO BAZANI

Um passageiro ficou preso na manhã desta quarta-feira, 12 de julho de 2023, entre a porta de plataforma e o trem na estação Campo Limpo.

O usuário precisou ser levado para o Hospital Campo Limpo, mas segundo a ViaMobilidade, com ferimentos sem gravidade.

Houve atraso na operação.

Veja a nota

A operação da linha 5-Lilás está normalizada no momento. Entre 6h25 e 6h34, um passageiro ficou preso entre a porta do trem e a plataforma da estação Campo Limpo, o que gerou atraso de 9 minutos entre Capão Redondo e Campo Limpo. Ele recebeu atendimento e assistência dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade e encaminhado ao Hospital Campo Limpo com ferimentos leves.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes