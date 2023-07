Ônibus extras são disponibilizados pela Prefeitura de Juiz de Fora (MG) para público que vai aos primeiros jogos do Ginásio Poliesportivo neste final de semana

Linha 517 – Ginásio partirá da Avenida Itamar Franco 992

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) anunciou que neste final de semana, no sábado, 15 de julho de 2023, e domingo (16), quem for aos jogos de voleibol, basquete, handebol e futsal na estreia do Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos contará com ônibus extras partindo do centro.

Os coletivos da linha 517 – Ginásio partirão da Avenida Itamar Franco 992, em frente ao Procon, a partir de 6h55, tanto no sábado, quanto no domingo.

De acordo com a prefeitura, serão 42 viagens a mais para os dez jogos de sábado e mais 32 viagens no domingo, quando acontecem seis jogos.

Os passageiros pagarão R$ 3,75 por trecho

Confira os horários e itinerários para o sábado e domingo:

Linha 517 – Ginásio

Saídas do Centro: 6h55, 8h, 8h30, 9h05, 9h35, 10h10, 10h40, 11h15, 11h45, 12h20, 12h50, 13h25, 13h55, 14h30, 15h, 15h35, 16h05, 16h40, 17h10, 17h45, 18h15, 18h50 e 19h10.

Itinerário Centro/Ginásio: Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, estacionamento do Ginásio (ponto final).

Saídas do Ginásio: 6h55, 8h, 8h30, 9h05, 9h35, 10h10, 10h40, 11h15, 11h45, 12h20, 12h50, 13h25, 13h55, 14h30, 15h, 15h35, 16h05 e 16h40.

Itinerário Ginásio/Centro: Estacionamento do Ginásio, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon – ponto final).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte