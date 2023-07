Nunes libera R$ 3 milhões de subsídios para o transporte coletivo da capital paulista

Em outro decreto, prefeito de SP remanejou R$ 15 milhões destinados a implantação de corredores de ônibus para requalificar faixas exclusivas

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, em decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes, aportou R$ 3 milhões em subsídios para os passageiros do sistema de ônibus da capital paulista.

A cobertura do crédito será feita através de recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2022.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da Cidade (DOC) desta quarta-feira, 12 de julho de 2023.

Na mesma edição do DOC, Nunes remanejou R$ 15 milhões do orçamento destinados à implantação de corredores na capital paulista para outro item, referente a Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Faixas Exclusivas de Ônibus, inclusive Área de Parada e Plataforma de Embarque.

SUBSÍDIOS

Como mostrou o Diário do Transporte no ínicio deste ano de 2023, os subsídios para manter em funcionamento o sistema de ônibus na capital paulista fecharam 2022 em R$ 4,89 bilhões (R$ 4.891.121.929,00), um recorde histórico, batendo os últimos anos cujos valores foram de quase R$ 3,5 bilhões.

De acordo com a SPTrans, os subsídios não podem ser encarados como dinheiro para empresários de ônibus, mas são necessários para complementar a diferença entre o que é arrecadado nas catracas e os custos para colocar os ônibus em operação, levando em conta benefícios como as integrações proporcionadas pelo Bilhete Único, e as gratuidades para idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

Ainda de acordo com a SPTrans, para 2023, foram reservados no Orçamento para manter o sistema de ônibus, R$ 3,77 bilhões (R$ 3.779.479.321,0).

Há o risco de o montante ser insuficiente, diante de fatores como o congelamento da tarifa anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes para este ano de 2023 e a estimativa de custos maiores, como aumentos do litro de óleo diesel e outros insumos e também a implantação de ônibus elétricos que custam três vezes mais que os ônibus comuns.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes