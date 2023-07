Metrô de SP abre chamamento público para projetos de autoprodução de energia

Edital foi publicado nesta quarta-feira (12); objetivo é reduzir custos com energia elétrica

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo quer reduzir os gastos com energia elétrica na operação do sistema de trens.

Nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, a companhia lançou edital de chamamento público para a autoprodução de energia.

O objetivo é a implantação de um sistema de geração de energia limpa e renovável para alimentar as linhas e estações da companhia, reduzindo o valor pago pelo insumo, que atualmente é o segundo maior gasto da empresa.

As propostas das empresas interessadas em participar do procedimento deverão ser enviadas para o e-mail: autogeracao@metrosp.com.br.

A Chamada Pública na íntegra estará disponível gratuitamente no site da Companhia do Metrô, www.metro.sp.gov.br, ainda nesta quarta (12).

Esta não é a primeira vez que a companhia sai à busca de projetos desta natureza.

Em agosto de 2020, como mostrou o Diário do Transporte, o Metrô autorizou que 14 empresas e consórcios desenvolvessem estudos inéditos para a implantação de um sistema de geração de energia limpa e renovável para alimentação das linhas e estações da Companhia. (Relembre)

O projeto deveria contemplar a produção de ao menos 120 Megawatts (MW) por mês, dos quais 60 MW seriam fornecidos ao Metrô para utilização na tração dos trens e alimentação elétrica das estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Também conforme informado em nota na época, o excedente seria vendido no mercado de energia, possibilitando novas receitas ao Metrô e ao parceiro comercial selecionado para a execução do projeto.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes