Metrô de São Paulo avança em desapropriações para a expansão da Linha 2-Verde até Guarulhos (SP)

Companhia lançou licitação para levantamento e montagem de processos de documentação dos terrenos e imóveis necessários para a obra



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, aviso de licitação para trabalhos que permitam o avanço nas obras de expansão da Linha 2-Verde até o município de Guarulhos.



Trata-se da fase 2 deste empreendimento que acrescentará cinco estações e um novo pátio para estacionamento dos trens.



A nova licitação contratará serviços especializados de arquitetura e engenharia, cadastro individual de imóveis, avaliação de locais e a busca dos documentos necessários para desapropriar novos terrenos.



Este trecho já tem algumas áreas desapropriadas, mas o processo precisa ser concluído.



O recebimento das propostas e abertura dos documentos para declarar o vencedor está marcado para 03 de agosto deste ano às 10h.



O trecho Penha-Dutra, alvo do processo licitatório é a obra que levará a linha 2 para a cidade de Guarulhos, prevendo a construção de mais três estações na Zona Leste de São Paulo (Penha de França, Tiquatira e Paulo Freire) e duas em Guarulhos (Ponte Grande) e Dutra.



A estação Dutra será uma obra mais complexa, já que compreende espaços onde no futuro fará a integração com a Linha 19-Celeste e será implantada junto a um shopping center de grande movimento de pessoas e da Rodovia Presidente Dutra.



Já a fase 1 da obra em andamento é o trecho Vila Prudente-Penha que acrescentará oito estações passando pela região da Vila Formosa, Aricanduva e Analia Franco, totalizando mais oito estações e a previsão de entrega aos menos da primeira parte é em 2026.





Willian Moreira para o Diário do Transporte